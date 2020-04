Vitens waarschuwt voor legionella als scholen en andere openbare gebouwen weer opengaan

Nu veel openbare gebouwen leeg staan en niet gebruikt worden, is de kans groter dat de bacterie in waterleidingen voorkomt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om leidingen van scholen, kantoren, campings en cafés.



,,In het geval van stilstaand water en oplopende temperaturen, betekent het dat de kans op de groei van de bacterie groter wordt’’, vertelt woordvoerder van Vitens Cornelis Vlot aan Frans Miggelbrink in het Coronajournaal deze dinsdag.



Vlot geeft aan dat er een simpele oplossing is: ,,Laat eens per week de leidingen doorstromen. Dat geldt voor gewone kranen, maar ook voor bijvoorbeeld douches. Je ververst het water, je hebt dan weer koel water in je leidingen staan.’’