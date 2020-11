Vlag uit voor Vordense grensrechter Kevin Weever (24) na geslaagd debuut in profvoetbal: ‘Het ging lekker en ik maakte geen fouten’

update Friesland­Cam­pi­na schrapt circa duizend banen vanwege coronacri­sis: werknemers in onzeker­heid

10 november Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa duizend banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren. Werknemers van vestigingen in onder meer Balkbrug, Borculo, Lochem, Meppel en Steenderen verkeren door de besparingsmaatregel in onzekerheid.