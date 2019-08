Vlaggen én vuurwerk bij 175e Grolse Kermis

GROENLO - De Grolse Kermis in Groenlo is toe aan haar 175e editie. Van vrijdag tot en met maandag zijn er feestelijke activiteiten.

Verwacht dit lange weekend geen recepties of huldigingen. ,,We staan wel kort stil bij het jubileum op bepaalde momenten, maar we willen er vooral een feestelijk tintje aan geven op een manier waar iedereen iets aan heeft”, vertelt Marcel Oldenkotte, die aan de vooravond staat van zijn laatste kermis als voorzitter.

Kermisvlag

,,Een van de dingen is de nieuwe kermisvlag die tijdens in de toren wappert boven de veste. We hopen dat de Grollenaren de vlag massaal aanschaffen voor 10 euro bij Post Warenhuis en laten wapperen aan hun huis of in hun tuin tijdens de kermis. De eerste vlaggen hebben we zaterdagavond tijdens het traditionele vogelversieren uitgereikt aan de koningsparen.”

Het vuurwerk is dit jaar terug van weggeweest. ,,We vinden het jubileum een mooi moment om de bevolking en gasten van buitenaf weer een vuurwerkshow aan te bieden”, zegt Oldenkotte. ,,De mensen hebben het toch gemist. Wie weet is het een blijvertje.” Het vuurwerk wordt zaterdag tussen 21.30 en 22.00 uur afgestoken op de Eibergseweg, voorafgaand aan de officiële opening op het feestterrein bij de Muziekkoepel aan de Maliebaan.

Nieuw is dat de mannen en vrouwen dit jaar samen strijden bij het vogelschieten en vogelgooien. Groenlo kan twee k0ningen of twee koninginnen krijgen dit jaar.