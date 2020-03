Vlaggenhandel lanceert vrijheidsvlag voor de Achterhoek: 75 jaar vrijheid

De Achterhoekse bevrijdingsvlag is aan de bovenzijde in het midden voorzien van de logo's van Canada en Groot-Brittanië, 75 jaar geleden de bevrijders van de Achterhoek. Onderaan in het midden prijkt in rode letters de tekst ‘75 jaar’ en daaronder in blauwe letters het woord ‘vrijheid’. Door deze tekst loopt een fakkel, het symbool van de vrijheid.

Veel aandacht voor bevrijding

,,Het valt op dat in de hele Achterhoek heel veel aandacht is voor 75 jaar bevrijding’’, zegt Jannie Theunisse. De Zelhemse is getrouwd met Karl van den Top uit Arnhem. Ze runnen samen de Algemene Vlaggenhandel Nederland.



,,Mijn man is bijzonder betrokken bij alles wat met de Airborne te maken heeft. In Arnhem en omgeving zie je geregeld bevrijdingsvlaggen, vaak in september. Omdat je in de Achterhoek heel veel Achterhoek-vlaggen ziet wapperen, kwamen we op het idee om een Achterhoekse bevrijdingsvlag te presenteren. Juist omdat overal zoveel aandacht is voor de bevrijding én omdat de Achterhoeker blijkbaar trots is op zijn gebied, anders zouden ze de Achterhoek-vlag niet uithangen.’’

Smedekinck

Volgens Theunisse komt de Achterhoekse vrijheidsvlag binnenkort onder meer te hangen bij museum Smedekinck in Zelhem, waar vanaf 1 april een tentoonstelling over de bevrijding is te zien. ,,In Halle wordt een openluchtspel opgevoerd over de bevrijding, ook dat is een mooie plek voor de vlag’’, vindt Theunisse. |



,,Op het verzorgingshuis in Zelhem wappert fier de Achterhoek-vlag. Die is inmiddels versleten. Het is mooi als daar de rest van het jaar de Achterhoekse vrijheidsvlag komt te hangen. Een unieke vlag, want na dit jaar wordt deze vlag nooit meer uitgegeven.’’

Wedstrijd Zwarte Cross