Vlaggenparade in de Achterhoek: ‘Ons protest gaat onverminderd door’

De ondernemer uit Halle is een van de kartrekkers bij het protest met de omgekeerde vlaggen. Volgens hem is de actie net zo lang nodig totdat de stikstofproblematiek is opgelost.



,,Ons is gevraagd niet met trekkers het land lam te leggen. Dat doen we niet meer, maar onze onvrede over het beleid is onverminderd groot. Daarom hebben we vlaggen opgehangen als teken dat het land in nood is”, zegt hij.