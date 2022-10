Vlammen voor vrede verbonden via pelgrimstocht: ‘Deze vlam brandt om verschillen op te heffen’

Oplossing aanstaande voor blinde en rolstoelaf­han­ke­lij­ke Riemke (76) in zaak over vergoeding hulp in huis

TERBORG - Voor de 76-jarige Riemke de Boer uit Terborg, die blind is en in een rolstoel zit maar wél zelf ‘de regie over haar huishouden’ moet voeren, is een oplossing in zicht in haar strijd met de gemeente over de vergoeding die ze hiervoor krijgt.

21 oktober