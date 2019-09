Vlasoven verhuist van Huppel (terug) naar Woold

De Van der Lugt Stichting kreeg de oven bijna een halve eeuw geleden geschonken door Willem te Veene. Hij stond ooit op Landgoed te Veene nabij boerderij ‘Veenhuis’ in ‘t Woold (gemeente Winterswijk). De oven werd steen voor steen afgebroken en herbouwd naast het spieker Kössink in Huppel, ook van de Van der Lugt Stichting.

Brandgevaar

De vlasoven naast een korenspieker is vanuit (cultuur)historisch perspectief echter geen goede combinatie, beseffen erfgoeddeskundigen: dit soort gebouwen werden vanwege brandgevaar nooit in elkaars buurt gebouwd.

Operatie

De verhuizing is een hele operatie, waarbij de gemeente Winterswijk, Monumentenbelangen, Erfgoedklusbrigade, Woolds Belang en de Stichting Historische Kring Kotten is betrokken. Geen wonder: naast een vlasoven in het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) is de Winterswijkse vlasoven de laatste van zijn soort in Nederland.