Vleermuispand in Winterswijk mag eindelijk worden gesloopt: eind van het jaar tien nieuwe woningen aan Vredenseweg

Meer Bomen Nu: ‘Berkelland is gemeente die het meeste werk maakt van de bermen’

REKKEN/EIBERGEN/HAARLO - In Berkelland komen steeds meer bomen in bermen. Om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te vergroten. Vrijdag en zaterdag komen daar nog eens 1400 bomen en struiken bij. Wie komt helpen mag ook bomen of struiken voor in de eigen tuin meenemen.

9 maart