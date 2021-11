Vleermuizen verhinderen woningbouw in Winterswijk: ‘Leeg winkelpand staat te verpauperen’

Eigenaar Johan Heezen (82) bedacht het plan zes jaar geleden en heeft de bouwvergunning al drie jaar binnen. Hij wil hier tien huurhuizen bouwen: vier starterswoningen en zes seniorenwoningen. In Winterswijk is dringend behoefte aan woonruimte, zéker in de huursector.



Maar er kwam een kink in de kabel. Het voormalige winkelpand van woninginrichting De Jager mocht niet gesloopt worden, want er zaten vleermuizen in de spouwmuur en onder de dakrand. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming.



Onderzoek wees uit dat het gaat om de dwergvleermuis, die hier een zomerverblijf, twee paarverblijven en een winterverblijf heeft. ,,We moesten er een gespecialiseerd bureau bij halen om te zorgen dat die vleermuizen gingen verkassen”, zegt Heezen.