Vleermuizendorp Neede doet z’n eer aan

Vleermuizen brengen wandelaars in extase. De watervlugge diertjes scheren even na zonsondergang over de hoofden van de deelnemers aan deze vleermuizenwandeling in Natuurpark Kronenkamp in Neede. Een viertal gidsen van de Stichting Vleermuizendorp Neede en het IVN leiden hun gasten met signaalapparatuur naar de vleermuisheuvel achter Het Filter, het educatief centrum van het Natuurpark waar de oude waterzuiveringsinstallatie ooit gezuiverd rioolwater teruggaf aan de natuur.