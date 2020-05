Vleesbedrijven: onderzoek naar coronaproblemen nodig

GROENLO - De vleessector wil samen met de overheid onderzoeken hoe het kan dat er juist in slachterijen veel besmettingen van corona zijn vastgesteld. ,,We willen analyseren wat er speelt om vervolgens te komen tot een plan van aanpak.’’

Woensdag bleek een groot aantal personeelsleden van een slachterij in Groenlo besmet met het coronavirus. Eerder was er er ook een uitbraak bij medewerkers van een fabriek in Scherpenzeel. Ook in Duitsland en de Verenigde Staten bleken slachterijen grote besmettingshaarden.

Autoriteiten in Nederland en daarbuiten hebben grote zorgen over de brandhaarden bij de slachterijen. Vakbonden zijn uiterst kritisch op het feit dat de arbeidsmigranten met veel mensen in één huis wonen en ook nog met veel mensen in een busje zitten om aan het werk te gaan.

‘Oorzaak lastig aan te wijzen’

Een woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector laat weten het op dit moment heel lastig te vinden een oorzaak aan te wijzen van het feit dat juist in slachterijen het virus de kop opsteekt. ,,Het is ironisch dat juist bij Vion, waar veel maatregelen als tussenschotten zijn genomen, nu veel besmettingen zijn vastgesteld.’’

'Wat doen arbeidsmigranten in vrije tijd?’

De woordvoerder zegt dat er op dit moment te veel mogelijke oorzaken zijn. ,,We weten bijvoorbeeld niet goed wat medewerkers van een slachterij doen in hun vrije tijd? En hoe kan het dat het twee maanden lang uitstekend gaat en dat er vervolgens problemen ontstaan?’’

'Vlees is veilig’

De COV zegt het lastig te vinden dat er op dit moment veel gesproken wordt over de rol van de soms krappe huisvesting die een rol zou spelen in het doorgeven van het virus. ,,Aan de huisvesting ligt het niet. Ik zou veel liever zien dat er écht diepgaand onderzoek wordt gedaan dan dat we focussen op een van de mogelijke oorzaken.’’