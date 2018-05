Vliegende start voor openluchtbaden in de Achterhoek

Beste bier van Nederland vraagt om veel meer productie

10:00 ‘Winners never quit and quitters never win’. Het is het levensmotto van bierbrouwer Steve Gammage uit de Achterhoekse buurtschap Rha. Zijn bieren halen de ene naar de andere prijs binnen. Maar winnen verveelt nooit. Helemaal niet nu de Nightporter is bekroond tot het allerbeste bier van Nederland.