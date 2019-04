Vliegtuigwrak met vermiste piloot in Eefde wordt geborgen

De piloot, Flight Sergeant W.R.S. Hurrell, is tot op de dag van vandaag vermist. De piloot stortte met zijn vliegtuig neer op 26 september 1944 aan de Scheuterdijk in Eefde. De Slag om Arnhem liep op dat moment ten einde. De geallieerden waren die dag heel actief in het luchtruim in het operatiegebied van Market Garden. De aanval van een Duits jachtvliegtuig werd het vliegtuig van de piloot fataal.

De berging van het vliegtuig is mogelijk door het nationaal programma berging vliegtuigwrakken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In juli 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan voor de berging van oorlogswrakken. De mogelijkheid aanwezigheid van vermiste bemanningsleden is een vereiste om in aanmerking te komen. De komende tien jaar worden in Nederland naar schatting dertig tot vijftig kansrijke bergingen uitgevoerd. Gemeente Lochem is als één van de eerste gemeenten voorgesteld om een vliegtuigwrak te bergen binnen het programma.