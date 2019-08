Vluchteling in thuisland opgepakt twee dagen na vertrek uit azc Winterswijk

Maar enkele dagen later werd hij alsnog opgepakt in Azerbeidzjan. Na zijn arrestatie is Isbatov veroordeeld tot 30 dagen cel. Vluchtelingenwerk Nederland vreest nu voor zijn veiligheid, omdat het land een zeer slechte reputatie heeft qua mensenrechten. Zo zijn er verhalen bekend dat gevangenen die kritiek leveren op de regering, gemarteld worden.



Isbatov was met zijn gezin juist naar Nederland gevlucht omdat hij bang was voor vervolging in zijn thuisland. Ook zijn broer Anar, die journalist is, vroeg hier asiel aan na kritische publicaties over het regime in Azerbeidzjan.



Maar de aanvragen van de gebroeders Isbatov werden afgewezen omdat werd getwijfeld aan de geloofwaardigheid van hun verhalen én zij hun dreigende vervolging niet konden bewijzen met documenten. Vluchtelingenwerk Nederland vindt dit ongelooflijk en wil dat de overheid zorgvuldiger omgaat met de beoordeling van asielverzoeken om politieke redenen en dat de arrestatie van Isabatov onderzocht wordt. ,,Tot duidelijkheid is wat de gevolgen kunnen zijn voor andere asielzoekers uit Azerbeidzjan mag geen van hen nog worden uitgezet”, zegt Van der Linden.



Anar Isbatov is nog in Nederland na het afwijzen van zijn asielaanvraag. Onduidelijk is wat de arrestatie van zijn broer Natig betekent voor zijn eigen situatie. Een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die verblijfsaanvragen van vluchtelingen beoordeelt, liet donderdagmiddag weten niet op individuele situaties van vluchtelingen in te gaan.