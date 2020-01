Vluchteling uit isolement met lokale mensen als maatje

De eerste dertig Nederlanders worden vanaf maart door de stichting Buddy to Buddy gekoppeld aan evenzoveel vluchtelingen. ,,Daarbij gaan we voor zo goed mogelijke matches, niet voor zoveel mogelijk mensen”, zegt Claasje Reijers van Buddy to Buddy Bronckhorst. ,,We koppelen op basis van gedeelde interesses, zoals sport of een gezin met kinderen die met elkaar kunnen spelen. Zo moeten er duurzame vriendschappen ontstaan waar zowel de vluchteling als lokale inwoner plezier aan beleeft.”



Elders in het land is daar al ervaring mee. Zo heeft Buddy to Buddy in Zutphen de afgelopen drie jaar zo’n 1.250 mensen aan elkaar gekoppeld. Ook in steden als Apeldoorn en Wageningen loopt het project al langer.



Bronckhorst nieuwe uitdaging

Bronckhorst is een nieuwe uitdaging doordat er meerdere kernen zijn. ,,In de steden is er overal één ‘huiskamer’ als ontmoetingsruimte. Het is de vraag of we dat in Bronckhorst ook gaan doen, omdat mensen anders van bijvoorbeeld Zelhem naar Vorden moeten of omgekeerd”, zegt Reijers.



Buddy to Buddy houdt op dinsdag 18 februari een info-avond in het gemeentehuis in Hengelo (19.30 uur). Nieuwkomers en Nederlanders worden voor het eerst aan elkaar gekoppeld op 5 maart, tijdens het zogeheten matchingsdiner.



Iedereen kan zich aanmelden als buddy, info daarover op de website van Buddy tot Buddy.