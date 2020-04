Voedselbank Oost-Achterhoek gaat ook in coronatijd onverdroten door: ‘Ook arme mensen moeten blijven eten’

Kok geeft aan dat nog steeds voldoende voedsel binnen komt in het regionale depot in Lichtenvoorde van waaruit de door vrijwilligers samengestelde voedselpakketten naar de twaalf uitgiftepunten in de regio gaan. Het bestuur van de Voedselbank Oost-Achterhoek prijst zich erg gelukkig met de vele vaste leveranciers als supermarkten, bakkers, vleesbedrijven en groente- en fruitlzaken.

Coronatijd

„Onze koelbussen rijden nog vrijwel dagelijks door de regio, maar niet langer met een bijrijder want dat kan niet door de coronaregels. In Lichtenvoorde staan elke vrijdag en ook door-de-week vele vrijwilligers klaar om de voedselpakketten in te pakken. Ze moeten zich daarbij aan alle hygiëneregels en anderhalf-meter regel houden en dat is soms best lastig”, aldus de secretaris.

Gulle gevers

Hij vervolgt: „Zonder de inzet van onze vrijwilligers zou er helemaal niets lopen. Door het coronavirus moest een aantal van hen afhaken, maar anderen helpen nu tijdelijk in hun plaats. Ook financieel worden wij in de coronatijd extra gesteund door kerken, bedrijven en stichtingen. Wij zijn de gulle gevers van voedsel en geld, zoals de PKN in Eibergen-Rekken en Neede, Protestantse Gemeente De Wijngaard in Borculo, Paulus Parochie in Groenlo en nog veel meer kerken in deze regio, erg dankbaar.”

Inzameling