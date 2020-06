Voedselbank verwacht meer klanten: ‘De rek is er bij velen wel uit’

LICHTENVOORDE - De Voedselbank Oost- Achterhoek heeft de eerste corona-stormen goed doorstaan. Sterker nog: er was soms zelfs meer aanbod voor de klanten. Het wachten is nu op de verwachte groei van het aantal deelnemers.

,,Het grootste probleem dat we in het begin van de coronatijd tegenkwamen was een luxeprobleem”, vertelt bestuurslid Heinz Clasen van de Voedselbank Oost-Achterhoek. ,,We kregen in de centrale hal in Lichtenvoorde in korte tijd veel extra voedsel aan geboden door de horeca en vanuit sportkantines. Daar zijn we superblij mee, het zorgde wel even voor wat opslagprobleempjes, maar die zijn snel opgelost.”

Het eten voor de pakketten komt uit tal van hoeken: supermarkten, grote en kleine bedrijven, land- en tuinbouw. ,,We zijn daar heel blij mee. Daarnaast halen we wekelijks goederen vanuit het regionale distributiecentrum in Arnhem.”

360 pakketten

Normaliter wordt er elke vrijdag in de centrale hal aan de Mercatorstraat in Lichtenvoorde hard gewerkt om in totaal ongeveer 360 pakketten samen te stellen, ook voor de elf andere uitgiftepunten in de regio. In totaal zijn 160 vrijwilligers actief voor de voedselbank.

Clasen: ,,Omdat we nu met de anderhalve meter regel te maken hadden, is onze werkwijze aangepast. De vrijwilligers werken in groepen, verspreid over de week. Chauffeurs rijden alleen in de bussen, in plaats van met een bijrijder. Bij de uitgiftepunten was het kunst- en vliegwerk om alles coronaproof te krijgen. De flexibiliteit die dat alles vraagt van onze vrijwilligers was bijzonder positief.”

Bijna geen uitval

Het bestuur hoopt dat er weer teruggegaan kan worden naar de oude manier van werken. ,,Maar dat gaat nog wel even duren”, verwacht Ellen Hillebrand. ,,We zijn blij dat we de boel op een goede manier aan het draaien hebben gehouden. We hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld het westen van het land, bijna geen uitval van vrijwilligers gehad. Ook in de hoeveelheid die we ontvangen is weinig terugval geweest. We kunnen nog steeds een volwaardig en goed gebalanceerd pakket aanbieden aan onze cliënten.”

Dat aantal cliënten is door de coronacrisis nog niet echt toegenomen, verwacht wordt dat dat nog gaat gebeuren. ,,Met name zzp-ers komen nu in de problemen. De eerste maanden hebben velen nog geprobeerd het beste er van te maken, maar de rek is er bij velen nu zo langzamerhand wel uit.”

Eenvoudiger screening