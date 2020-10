Voetbalclub DEO groeit tegen de krimp in

Niet alleen bij zweetlucht na de wedstrijd is de naam van de club goed voor grapjes. De naam van voetbalclub DEO staat eigenlijk voor Dijkhoek En Omgeving, maar er zijn allerlei varianten in omloop. De Elegante Ontstuitbaren past wel bij team MO15 op de foto. Maar ‘eigenwijze’ passeert ook wel eens als verklaring voor de E in de naam.

Vooral de jeugdafdeling groeit sterk, maar sinds de zomerstop hebben zich ook al enkele nieuwe senioren en dames gemeld. Dat meldt Nando Ernst namens de club.

„In 2019 konden we al melden over het unicum dat we vorig seizoen zijn gestart met maar liefst 4 meidenteams in de jeugd, te weten; MO11 – MO13 – MO15 en MO17, mede ontstaan door enkele meisjes inloop trainingsavonden.”

Plezier voorop

Ook voor wie niet onmiddellijk een transfer dreigt naar het betaalde voetbal, is bij DEO aandacht, zo meldt Ernst. „Plezier in voetbal staat voorop. Waarbij de prestatie niet uit het oog wordt verloren.”

Wie zelf wil komen kennismaken, kan met een vriend(je) of vriendin(netje) mee komen. Of eventueel eerst per e-mail contact leggen: info@vvdeo.nl .