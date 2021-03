Voetbalclub Reünie is vernielingen op velden Borculo zat: ‚waar is dat nu goed voor?’

Vrijheids­bos Geesteren: de eerste bomen voor oorlogs­slacht­of­fers worden in oktober geplant

3 maart GEESTEREN - Geesteren krijgt ruim 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog alsnog een herinneringsbos. In het Vrijheidsbos worden komend najaar bomen geplant voor de elf mensen die door de oorlog om het leven zijn gekomen in het dorp. Ook het planten van eigen herdenkingsbomen is in het gedenkbos mogelijk, net als uitstrooien van as.