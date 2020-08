Voetbalclubs breken zich het hoofd over coronaregels

Vierdeklasser Doesburg laat tot zaterdag 29 augustus geen publiek toe op de accommodatie aan de Oranjesingel bij oefenduels. Ook blijft de kantine gesloten. ,,We kunnen niet garanderen dat we de regels na kunnen leven", zegt Doesburg-voorzitter Christiaan Bruins. ,,In de kantine is er met de 1,5 meter-regel maar plek voor dertig mensen. Niet iedereen heeft er begrip voor dat we voorlopig geen publiek toelaten. Maar we willen geen problemen en zeker geen forse boete.”



Nu menig voetballer na een lange stop (half maart kwam de competitie stil te liggen bij het begin van de lockdown) staat te trappelen, puzzelen clubbestuurders hoe de komende weken alles in goede banen te leiden. 29 augustus begint het bekervoetbal, half september draaien alle competities weer. Maar corona is er nog altijd.