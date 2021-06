Voetbalgekke Henk Berendsen stopt na 54 jaar als trainer bij Viod: ‘Ik ben soms te fanatiek, dat is zo’

column Frans Miggelbrink Dat iemand het lef heeft om de straatnaam Ketting te bedenken

13:50 Beste Achterhoekers. Leden van straatnamencommissies in onze Achterhoek zijn zeker geen levensgenieters met als gevolg dat wij worden opgezadeld met de meest saaie namen voor onze nieuwe straten en pleinen. Treurige namen als Boekweitdreef, Ligusterlaan of Ketting. Wat is er mis met namen als BohFoiToch of Jovink?