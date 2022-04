Voetballegende André van der Ley traint senioren wandelvoetbalteam: ‘Als je strekt, kan het mis gaan’

Voetbalnomade

Sinds vijf jaar woont de 72-jarige voetbalnomade in Etten. Daar traint hij elke donderdagmiddag pakweg 15 mannen en één vrouw in het wandelvoetbal, voornamelijk 70-plussers.



Hetzelfde doet hij elke dinsdagmiddag in Dinxperlo. Deze zaterdagochtend komt hij als speler uit tegen zijn ‘pupillen’ van de vv Etten, als teamlid van Old Stars De Graafschap, de club waar hij twee seizoenen speelde.