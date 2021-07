Voetballen en TikTokfilmpjes opnemen met Meester Jesper in Doetinchem: ‘Op naar de miljoen volgers’

De 36-jarige Hesseling werd zaterdagmiddag als held onthaald op het schoolplein van De Plattenburg in Doetinchem. Vergeet André Hazes en Tiki Taka Touzani, meester Jesper van groep 7 en 8 van De Wegwijzer in Winssen is nog populairder onder basisschoolleerlingen in heel het land. ,,Ik heb een leuke juf, maar ik had liever meester Jesper gehad”, vertelde de Doetinchemse Pien (9).