Voetballen voor ukkies: FC Winterswijk start met lessen voor kinderen vanaf twee jaar

Petra Eland is de maestro van Hengelo

29 september HENGELO - ,,Dit is héél spannend’', zei Petra Eland, eigenaar van een Hengelose supermarkt, afgelopen zaterdag nog in deze krant. Blijkbaar wist de 54-jarige haar zenuwen prima in bedwang te houden, want zij mag zich sinds zaterdagavond Maestro van Hengelo noemen.