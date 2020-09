Voetballer overlijdt op 42e verjaardag nadat hij in elkaar zakt op het veld in Gaanderen

Nieuwen­huis senior maakt net als zoon Joris zijn Tour-de­buut: ‘Als Joris Parijs haalt, doen wij dat ook’

11:32 PRIVAS/MONT AIGOUAL - In welke plaats in Frankrijk ze staan? ,,Geen idee”, antwoordt Laurens Nieuwenhuis uit Zelhem, vader van Tour de France-deelnemer Joris. Elke dag verplaatst hij zich in Frankrijk per camper om zijn wielrennende zoon Joris aan te moedigen, even te zien en te spreken.