Voetballers bestolen van fiets in Winterswijk: vader dreigt met online zetten beelden

Een daarvan werd gebruikt door zijn zoon.

Op camerabeelden is de dief te zien, zo laat Rob Klein Langenhorst in een bericht op Facebook weten. ‘Diegene die dit uitgehaald hebben kunnen zich tot morgenavond melden. Daarna zullen we aan de hand van de camerabeelden die er hangen de dader publiceren en laten oppakken door de politie’, schrijft hij. Zijn bericht is al ruim 135 keer gedeeld.

Wel op slot

Een van de slachtoffers is zijn zoon Camiel (18). ,,Ik had een wedstrijd en daarvoor pak ik altijd de elektrische fiets van m’n moeder. Toen ik weer in de stalling kwam, zag ik dat m'n fiets weg was”, zegt hij. Het is niet bekend van wie de andere elektrische fiets is.

‘Heel vervelend', noemt de voetballer de diefstal. ,,Zeker ook omdat ik hem wel op slot had gezet. De sleutel zat nog gewoon in m’n jaszak. Ik kan me niet herinneren dat er eerder fietsen zijn gestolen.”

‘Zo’n fiets is veel waard’

Aangifte bij de politie heeft hij vooralsnog niet gedaan. ,,Maar ik denk wel dat ik dat ga doen. Zo'n elektrische fiets is best veel waard.”