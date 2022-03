Voetballers Westendorp spelen weer niet en staan op bizar puntentotaal van -7: ‘Ik weet niet of we zondag wel spelen’

WESTENDORP - De voetballers van vijfdeklasser Westendorp speelden afgelopen donderdag wederom niet. Of er zondag tegen Ratti/Socii wel genoeg spelers zijn, is de grote vraag.

De voetballers van tegenstander GSV’63 uit het Gelderse Geesteren en de scheidsrechter stonden donderdagavond op het veld voor het duel in de vijfde klasse B. Maar tegenstander Westendorp kwam niet opdagen.



,,Vervelend, maar wij hebben ons vooraf wel afgemeld bij de KNVB”, zegt Westendorp-voorzitter Rob Holtslag. ,,Dat moet een communicatiefout zijn. Wij konden echt niet voetballen. We hebben maar 25 tot 30 spelers voor twee elftallen. En als je dan drie vrachtwagenchauffeurs in je eerste team hebt, wordt het lastig.”

Na 28 november nog maar twee wedstrijden

Het was niet de eerste keer dat Westendorp niet speelde. Dat gebeurde al in september tijdens de bekercompetitie. En na 28 november speelde de ploeg van trainer Stephan Fleming nog maar twee wedstrijden. Eén duel werd afgelast vanwege corona, maar dat mag van de KNVB maar een keer. Daarom kreeg Westendorp van de tuchtcommissie van de KNVB al drie punten in mindering en een boete van 150 euro toen de ploeg in het carnavalsweekeinde niet kwam opdagen.

Nu wacht de club een geldboete van 300 euro en vier punten in mindering. Omdat Westendorp alle gespeelde duels heeft verloren, komt de ploeg straks op het bizarre totaal van -7 punten.

Westendorp overwoog zich al terug te trekken uit de competitie, maar dan moet er een boete van 4.000 euro worden betaald. Holtslag: ,,Ik weet niet of we zondag wel spelen. Dat durf ik nu nog niet te zeggen. Ik vind het heel jammer dat dit gebeurt. We doen er alles aan. We zijn een omnivereniging en met de rest van de club gaat het hartstikke goed. We zijn niet voor niets gegroeid van 145 naar 226 leden. Alleen bij de voetbalafdeling bij de senioren gaat het moeilijk.”