Voetballers Woezik lopen van veld na 6-0 achterstand tegen Longa'30: ‘Dit nog nooit meegemaakt’

Pieter van Vollenho­ven­prijs voor Achter­hoeks kunstbe­drijf: ‘Kers op de taart’

10:49 LAAG-KEPPEL/ARNHEM - Het Achterhoekse familiebedrijf Kunst of Art van de familie Hulshof heeft zaterdag in Arnhem de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst genomen. Kunst of Art is gevestigd in een gerestaureerd kerkje in Laag-Keppel.