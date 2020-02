Voetbaltrainer én prins carnaval: Henk Bloemers laat trainingen Zelhem voorlopig schieten

De trainingen bij vijfdeklasser Zelhem laat hij de komende dagen even over aan Ron Wassink. De 50-jarige Henk Bloemers is momenteel veel te druk om in Leutekum (Doetinchem) als Prins Henk de 2e van carnavalsvereniging De Umdraeyers alles in goede banen te leiden.



,,Er gaat heel veel tijd in zitten'', zegt Bloemers. ,,Meer dan veel mensen denken. Ik ben er al weken druk mee. Ik ben de afgelopen tijd elk weekeinde onder de pannen geweest en deze week is het elke avond raak. Maar dat is niet echt een verrassing voor mij. Vier jaar geleden was ik adjudant van de toenmalige prins Vincent Immink en moest ik overal mee naar toe.’'