Volgens nieuwe eigenaar Wehkamp verandert er niets bij het Achterhoekse kleertjes.com

De Doetinchemse Claudia Willemsen legt in 2003 de basis legt voor kleertjes.com. Een drukbezette moeder van jonge kinderen, die lotgenoten het gemak gunt van een webshop voor kinderkleding en schoenen. In 2019 is het assortiment uitgebreid met speelgoed.



De onstuimige groei maakt het nodig om de vestiging aan de Gildenstraat in Doetinchem te verlaten. Corona staat aan de poort te rammelen, als het bedrijf in februari 2020 verhuist naar 's-Heerenberg. Ondanks de ingewikkelde operatie en de coronacrisis is de groei onverminderd doorgegaan. ,,Daardoor hebben we al onze mensen binnen kunnen houden. En daar ben ik best trots op”, zegt operationeel manager René Gijsman.



Kleertjes.com is inmiddels de grootste en veelbekroonde onlinewinkel in merkkleding en schoenen voor baby’s en kinderen in de Benelux. ,,Nederland is onze belangrijkste afzetmarkt. We scoren hoog op klantvriendelijkheid en service. Als er een probleem is, proberen we dat goed op te lossen. Klanten weten en waarderen dat’’, beweert René Gijsman (51) uit Bemmel, al twaalf jaar in dienst van het bedrijf.