Volgt na vuurwerk het carbidschieten? Zo kan het veilig: ‘Ga nooit achter de melkbus staan’

Justitie vindt straffen voor hoofdrol­spe­lers Breaking Bad in Achterhoek 'veel te laag'; advocaten zien kans op vrijspraak

13:38 DREMPT - De straffen die vorige week zijn opgelegd aan de drie mannen die in Drempt een crystal meth-lab hebben gedraaid zijn veel te laag, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Daarom gaat justitie in beroep in deze zaak tegen de mannen uit Amerika (37), Mexico (30) en Colombia (20).