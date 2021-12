‘Volk’ werven doet dit bedrijf uit Groenlo op eigenzinnige wijze: ‘Met de peuten in de drek en smerige klauwen’

‘Wi’j zuukt dus volk”, begint het vacaturefilmpje van Geverinck Bronbemaling uit Groenlo. Wie of wat je bent, maakt niet uit. ‘Ze mot in ieder geval neet bang weez’n om met de peuten in de drek te stoan en smerige klauwen te krieg’n.’ Het filmpje is op Facebook duizenden keren bekeken en volop rond gegaan in WhatsApp-groepen. „Ik kreeg van een klant in Amsterdam zelfs berichten”, zegt Mario Geverinck, die het bedrijf met zijn vader runt.