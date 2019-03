Volkstuin in Winterswijk zoekt jonge ‘groene blaadjes’

Het groene loof van de knoflookbollen schiet op deze zomerse winterdag de grond al uit en Willemien Klooster schoffelt intussen druk in een bedje asperges, ‘want ik denk dat ik ze dit jaar al eerder kan steken dan half april.’ Dan veegt ze het zweet van haar voorhoofd. ,,Het kost veel werk, maar je hebt er zoveel voldoening van. Het is allemaal veel lekkerder dan de groente uit de winkel en je komt hier helemaal tot rust. Tegen iedereen die niet lekker in z’n vel zit, zeg ik: ga maar spitten en met je handen in de grond wroeten. Dat is de beste therapie.”



Willemien Klooster is een van de 176 leden van volkstuinvereniging D’n Goarden in Winterswijk, die twee percelen beheert, vier hectare aan de Achterweg en tweeënhalf aan de Beusinkweg. Het ledental is afgelopen jaar licht gestegen, maar in tegenstelling tot elders in het land groeit de animo hier nog niet als de spreekwoordelijke kool.