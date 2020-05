Volkstuinders overvallen door plan tiny houses: ‘Moestuin verplaats je niet zomaar’

Normale zorg in het Slingeland nog lang niet op volle sterkte na corona

7:00 DOETINCHEM - De reguliere zorg in het Slingeland in Doetinchem wordt weer opgestart, maar is nog lang niet op volle sterkte. De meeste poliklinieken kunnen nu 75 procent van de normale zorg leveren, voor poliklinieken die afhankelijker zijn van bijvoorbeeld radiologie of operatiekamers ligt de capaciteit op slechts de helft.