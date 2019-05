Volkstuinhouders in Bronckhorst mogen straks vergunningsvrij kassen en bakken plaatsen

Voor de zeven volkstuincomplexen in de gemeente Bronckhorst gaan dezelfde aangepaste bouw- en gebruiksregels gelden. Voordeel voor volkstuinhouders is dat zij voortaan eenvoudiger kleine bouwwerken kunnen plaatsen. Tot op heden gelden er verschillende regels

In hoofdlijnen komen de aanpassingen er op neer dat bergkasten, broeibakken en tunnelkassen zonder vergunning geplaatst mogen worden tot een maximale hoogte van 1,5 meter. Een bergkast mag maximaal 6 vierkante meter zijn en een tunnelkas maximaal 10 vierkante meter. In dat laatste geval moet de volkstuin wel een afmeting van minimaal 50 vierkante meter hebben..

De gemeente zegt ‘dat een volkstuin voor veel mensen pure ontspanning is door lekker buiten in de weer te zijn en met de handen te werken. Ook de mogelijkheid om zelf groente, fruit en bloemen te verbouwen geeft veel plezier. Het tuintje kan zelfs verbindend werken, omdat mensen samen iets doen. Daarom willen we het gebruik van volkstuintjes faciliteren door de regels te vereenvoudigen’.

De zeven volkstuincomplexen bevinden zich aan: de Molenstraat in Bronkhorst, de Ruurloseweg in Hengelo, Burgemeester van Panhuysbrink in Hoog-Keppel, Hertog Karel van Gelreweg en Raadhuisstraat (Beekdal) in Vorden en de Ruurloseweg (hoek N315) en Meeneweg in Zelhem.

Legaliseren

In verschillende volkstuintjes staan al bouwsels, die niet altijd binnen de bestaande regels passen. De meeste bouwwerken mogen blijven staan, omdat hiervoor een overgangsrecht geldt. Een ander deel wordt gelegaliseerd, omdat ze binnen de nieuwe regels passen. Voor bestaande illegale bouwsels, die niet passen binnen de nieuwe regels, wordt later onderzocht of ze al dan niet mogen blijven staan.