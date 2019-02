Volkszanger Tinus: ‘Iedere vrijdag kappertje en zonnebankie pakken’

Naam: Tinus Hoekstra (31)

Woonplaats: Doetinchem

Functie: Zanger

Huisgenoot: Geen, zelfs geen goudvis



Wanneer begint jouw weekend?

,,Net als voor de meeste mensen. Op vrijdagmiddag dus.’’



Eén verschil. De meeste mensen werken niet in het weekend.

,,Daar ligt voor mij als zanger juist het zwaartepunt qua werk. Vaak ben ik de hele zaterdag en zondag op pad. Tot twee jaar geleden combineerde ik het zingen met een baan als dakdekker. Stond ik doordeweeks op de daken en trad in de weekenden op. Om een beetje fris te blijven, nam ik iedere vrijdagmiddag vrij. Pakte ik een kappertje, een zonnebankie en kon ik er weer tegenaan. Zo begint mijn weekend nog steeds.’’



Je gaat iedere week naar de kapper?

,,Ja. Op vrijdagmiddag rijd ik naar Doesburg. Mijn vaste kapper is daarnaartoe verkast en ik ben hem gevolgd. Ik vind het fijn als de haartjes weer strak zijn voor mijn optredens in het weekend. Ik laat me ook meteen even scheren. Dan doet de zonnebank op die plekken beter zijn werk. Word ik nóg bruiner, haha.’’