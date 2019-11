Volle bak bij viering jubileum Nieuwscafé in Doetinchem

In De Gruitpoort werd uitgebreid stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het Nieuwscafé , een gezamenlijk initiatief van De Gelderlander en De Gruitpoort. In de beginjaren was ook Omroep Gelderland erbij betrokken, maar dat is inmiddels niet meer zo.

Bedenker Flip Versteegh (oud-journalist van deze krant) en de eerste presentatoren Eric van der Vegt en Inge de Jager blikten terug op de beginjaren. Zij wisten zich nog goed te herinneren dat het Nieuwscafé soms gehouden werd voor een publiek van zes personen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een niet meer weg te denken traditie in De Gruitpoort, elke eerste zondag van de maand om 14.00 uur.



Erik Hagelstein was de laatste jaren presentator van het Nieuwscafé en stopt daarmee vanwege andere drukke werkzaamheden. Van hem werd zondag afscheid genomen en Hagelstein had zelf ook een ‘afscheidscadeau’ meegenomen in de vorm van een optreden met de Joe Cocker Tribute Band. Daarvan is Hagelstein de zanger, en de steeds voller wordende agenda met die band is één van de redenen dat hij stopt.



Het Nieuwscafé gaat echter gewoon door en blijft iedere eerste zondag van de maand gehouden worden in De Gruitpoort, om 14.00 uur. Met steeds wisselende gasten op basis van de actualiteit en regelmatig een muzikaal intermezzo. Iedereen kan komen, want de toegang is en blijft gratis.