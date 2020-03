Volle zaal De Storm Winterswijk: ‘SKB kan op eigen kracht verder’

De avond werd gevuld met sprekers en publiek die allemaal voor het behoud van het Winterswijkse SKB zijn. Van het bestuur van Santiz was, ondanks meerdere uitnodigingen, niemand gekomen. Daardoor miste het tegengeluid.



Internist Menno Beukema kwam als specialist uit het SKB vertellen dat de artsen en specialisten in Winterswijk het erover eens zijn: het ziekenhuis in Winterswijk moet een volwaardig ziekenhuis blijven.



,,We kunnen op eigen kracht verder. We zijn de fusie met Slingeland indertijd ook ingegaan op eigen kracht, niet omdat we noodlijdend waren. We hebben onze zelfstandigheid expliciet laten beschrijven. Maar na twee jaar dreigen we al opgeslokt te worden door het Slingeland. Waar wij nu nog wel over van mening van verschillen is of er nog toekomst zit in de fusie, ja of nee.’’

Kleine ziekenhuizen doelmatiger

Aad de Groot, directeur van zorgverzekering van DSW, vertelde dat een fusie niet altijd voordelen heeft, maar ook veel nadelen. ,,Kleine ziekenhuizen zijn veel doelmatiger, zitten veel dichter bij de patiënt en hebben direct contact met de huisartsen.



Dat is ook kwaliteit van zorg, maar dat wordt vaak vergeten. Er is geen enkele reden om te fuseren. Voor complexe zorg kun je gaan samenwerken met MST of Rijnstate, dat hoeft niet met Slingeland.’’



Hij gaf mee: ,,Liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Je zult nu moeten kiezen voor de-fuseren of niet, want als straks de eerste paal van het ziekenhuis is geslagen, dan is het te laat. Dan is er geen weg meer terug. Fusie is oud denken. Het moet nu allemaal veel meer in de regio gaan gebeuren in de zorg met het toenemend aantal ouderen: ziekenhuizen, ouderenzorg, huisartsenzorgen, die moeten allemaal goed op elkaar zijn ingespeeld.’’

Ouders van zieke kinderen

Om die zorg dichtbij te illustreren kregen ouders van kinderen die in het Winterswijke SKB zijn behandeld als eersten het woord. Mariël en Mart Bloemendal komen uit Ruurlo, maar gaan met hun zoontje Jurren (3), die het syndroom van Prader Willi heeft, speciaal naar Winterswijk omdat de directe zorg zo goed is. ,,Altijd als we bellen, kunnen we meteen terecht en weten ze over wie het gaat.’’



Ook Ad Akkerman en Wenke Snijders uit Meddo zijn heel vaak met hun veel te vroeg geboren zoontje Ruben (2) in het SKB geweest. ,,We hebben heel wat ziekenhuizen van binnen gezien. Het SKB is voor ons 10 minuten rijden. Voor een consult van 5 minuten ben je dan weer snel thuis. Als we naar Doetinchem hadden gemoeten, waren we anderhalf uur meer kwijt.”

‘Je zult nu moeten de-fuseren’

Daarnaast waren de Tweede Kamerleden Maarten Hijink (SP), Joba van den Berg (CDA) en Judith Tielen (VVD) aanwezig. Zij vinden dat de minister Bruno Bruins moet ingrijpen en onderzoek moet doen naar de crisis die is ontstaan in de Achterhoek tussen de twee ziekenhuizen SKB en Slingeland.



Maarten Hijink was het meest uitgesproken: ,,De situatie is nu zo dat de fusie niet verder kan. Je kunt nu nog terug. Dus je zult nu moeten de-fuseren. Samenwerking zal er altijd blijven in de Achterhoek. Maar het kan niet zo zijn dat de Oost-Achterhoek moet bloeden voor de West-Achterhoek.’’



Het antwoord op de centrale vraag van de avond ‘Kan het ook anders?’ werd door alle sprekers uiteindelijk bevestigend beantwoord.