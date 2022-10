Volleybaltrainer Van Uitert kijkt bij Gemini verder dan het eerste team

column Help, het is herfst: mijn robotmaai­er Husky maakt appelmoes op het gazon onder de fruitbomen!

Het is herfst! De bladeren verkleuren prachtig goud en geel. En na de snikhete en gortdroge zomer kwam er na maanden eindelijk zowaar af en toe wat nats uit de hemel vallen, dat op regen lijkt. Het is geruststellend om te zien hoe snel het gras na een bijna dood ervaring in plaats van geel weer fris en groen kleurt. De natuur is gelukkig veerkrachtiger dan we denken.

6 oktober