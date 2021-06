Volop bedrijvigheid in de zonnige wei: ‘Gras goed gegroeid na natte weken’

LINTELO/ AALTEN/LOIL - Het is een drukte van belang in de wei aan de Vellegendijk in Lintelo, een buurtschap bij Aalten. Na het maaien en het schudden van het gras, worden de aan de zon gedroogde sprieten opgehaald om ze naar de kuil te brengen.

De loonwerkers van de Coöperatieve Werktuigen Vereniging (CWV) Barlo zijn er behoorlijk druk mee. ,,We hebben vijfentwintig mensen in dienst en die zijn eigenlijk allemaal aan de gang met gras, zowel op de machines als op kantoor”, zegt CWV-bedrijfsleider Jaco Gerritsen.

Zelf zit hij op de shovel om het in de kuil gestorte gras aan te rijden. Hij werkt met collega’s in vier ploegen van elk vier man, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, bij boeren in de omgeving.

Na natte weken nu zonnig en warm

De omstandigheden voor het maaien en inkuilen zijn de laatste dagen perfect, zegt Gerritsen. ,,Nadat we een paar natte weken hebben gehad is het nu al een paar dagen zonnig en warm. Daardoor heeft het gras goed kunnen groeien. En nu is het ook droog genoeg voor het maaien, schudden en inkuilen”, zegt de 35-jarige inwoner van Loil.

Het gras in de wei aan de Vellegendijk in Lintelo is aardig lang en wordt gemaaid.

Boeren zijn over het algemeen dan ook zeer tevreden met deze zogeheten ‘eerste snit’, de eerste opbrengst dit jaar, die ingekuild wordt als wintervoer voor de koeien. Gerritsen: ,,Doordat het lang relatief koud is gebleven, is het gras later op gang gekomen. Maar door de regen heeft het wel genoeg water gehad en is er een goede opbrengst per hectare. Véél meer dan de voorgaande, drogere jaren, waarin we al in april op de trekker zaten en amper gras van het land haalden.”

Landbouwmachines stonden werkeloos stil

Bij CWV Barlo merkten ze de droogte de afgelopen jaren goed: het bedrijf had veel minder werk en veel van de vijftig landbouwmachines bleven werkeloos in de stalling staan. ,,In dat opzicht hopen we dat de weersomstandigheden van dit jaar aanhouden. Zodat wij aan het werk blijven, maar vooral voor de boeren, die de laatste jaren te maken hadden met een voertekort door de beperkte aangroei van gras.”

Ondertussen is het de komende nog wel even doorwerken voor de mannen op de megamachines, want het is van belang dat het gras zo droog mogelijk de kuil in gaat. Vanwege de voedingswaarde en om de vorming van kuilgas te voorkomen. ,,We werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en staan tot donderdagmorgen helemaal vol. Dan moeten we klaar zijn. Laat dan donderdagmiddag die regen maar komen!”