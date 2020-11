Von Gahlen wint prestigieuze ondernemersprijs ten faveure van Van Raam : ‘Geweldig om hier zo te staan’

,,Geweldig om hier zo te staan", reageerde Alex Duiker, managing director van Von Gahlen tijdens de uitreiking van de prijs woensdagavond in Amsterdam. ,,Hier zijn we superblij mee. Dank ook aan onze klanten. Dat is waarom we hier staan.”

Liemerse en Achterhoekse kandidaat

Von Gahlen ontwikkelt, produceert, installeert en onderhoudt complete productiefaciliteiten voor producenten van radioactieve geneesmiddelen. Die producenten zijn voornamelijk academische ziekenhuizen over de hele wereld. Desondanks blijft het een 'sociaal gedreven familiebedrijf’.



Van Raam, dat een van de drie genomineerden was in de categorie MKB, maakt al 110 jaar fietsen en focust zich de laatste 35 jaar op unieke aangepaste fietsen. Dit zijn individuele- en meerpersoonsfietsen voor mensen die niet meer op een gewone fiets kunnen fietsen. De fietsen gaan de hele wereld over. De jury noemde Van Raam de absolute voorloper in dit specifieke marktsegment.