Vondst uit duister verleden: Hitlerjugend-liedboekje met... het Wilhelmus

Een 90-jarige dame, ergens in het Duitse Ruhrgebied. 8 jaar oud toen de oorlog begon, 14 toen die eindigde. Ze is geen familie, ik heb haar zelfs nooit ontmoet. Maar haar spullen moeten weg uit het appartement waar ze woonde tot ze door een beroerte werd geveld. Haar advocaat heeft al veiliggesteld wat per se bewaard moet blijven. Of wat ik niet mag vinden, flitst even door me heen.