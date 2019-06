Voor 3,40 gulden per week werken aan de bouw van de tram in Baak

Diny (86) is de weduwe van de in 2013 overleden Willy de Vrugt. En Willy was de zoon van Bernhard. ,,Mijn schoonvader was een klein keuterboertje in Velswijk, met een paar koeien. Daarnaast werkte hij bij de tram. Hij heeft onder meer meegewerkt aan de aanleg van de Zuthen-Emmerikse tram’’, vertelt Diny in haar woning in Velswijk.



,,Ik weet nog dat hij vertelde dat ze veel lol hadden onder elkaar bij de tram. Wat voor lol? Dat weet ik niet. Ze lachten toen om heel andere dingen dan wij nu doen.’’