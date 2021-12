Voor contant geld in ’s-Heerenberg voorlopig aangewezen op de Primera na sluiting twee pinautomaten

Wethouder verwacht actievere rol provincie in kwestie buslijn 56 van Borculo naar Deventer

De Lochemse wethouder Eric-Jan de Haan is niet tevreden over de reactie van de provincie op een alternatief voor het verdwijnen van buslijn 56 van Borculo naar Deventer. De wethouder is volop in gesprek met de provincie Gelderland en Arriva om tot een passende oplossing te komen. ,,Wij doen alles om de politiek in Arnhem te overtuigen dat er actie moet worden ondernomen.’’

