Voor de liefhebbers: Pippi Langkoushuis te koop voor een ‘prikkie’

Mysterie in Dinxperlo: Van wie is deze toevallig gevonden grafsteen?

13:48 DINXPERLO - ‘Wie weet waar deze grafsteen thuis hoort?’. Zo begint een opmerkelijke oproep van de politie in Dinxperlo op Facebook. Anderhalve maand terug vond iemand in zijn tuin een verdwaalde grafsteen. Het is een mysterie waar de gedenkplaat vandaan komt.