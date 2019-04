Voor de negende keer maken jonge Achterhoekers kennis met het maken van films in de DRU

Ook in Doetinchem­se wijk Overstegen werd auto opengebro­ken: 'Je denkt: is dit echt bij mij?’

20:56 DOETINCHEM - De airbagdief, die al twee jaar met name in de Doetinchemse wijk Dichteren auto's openbreekt, lijkt ook in Overstegen zijn slag te hebben geslagen. De auto van Kamil Koc werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opengebroken. Het multidisplay, met navigatie, cd-speler en bluetoothontvanger, werd uit de auto gesloopt. Ook verdwenen de autopapieren.