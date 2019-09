Voor de vliegers die in Zelhem vielen voor onze vrijheid

Nabestaanden

Brown sprak de woorden uit in aanwezigheid van nabestaanden uit Australië en Engeland van vier vliegers. Tracey Bowers van het Britse ministerie van Defensie, die op de foto de krans legt, zei dat het na 75 jaar eindelijk gelukt is van ook de laatste twee bemanningsleden familieleden te traceren. ,,Er is ook contact is geweest met nabestaanden van sergeant Thomas Brown en sergeant Tegwyn Roberts. Ik ben blij dat dat geen familie meer in onzekerheid is."

Dat de Lancaster ED470 inderdaad was neergestort bij Zelhem bleek definitief bij de opgraving in 2013, toen een pantserplaat uit de grond werd gehaald met het ingegraveerde nummer '470'. Sinds kort staat daarom 'Member of the crew of the Lancaster ED470' op de Zelhemse grafsteen, onder 'An airman of the 1939-1945 war'. De ceremonie van gisteren markeerde die toevoeging.