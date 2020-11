Voor de Zwarte Cross is 2021 ‘in alles eigenlijk nog één groot vraagteken’

Dit tot frustratie van de Feestfabriek in Hengelo, organisator van het grootste festival in Nederland dat jaarlijks in Lichtenvoorde wordt gehouden. ,,We hebben tientallen scenario’s uitgedacht over hoe we om moeten gaan met het festival in verband met corona, maar we hebben werkelijk geen idee welke we uit moeten werken. Dat is enorm frustrerend en erg lastig”, zegt Pieter Holkenborg van de Feestfabriek.



,,Er waren al veel vraagtekens, maar eigenlijk komen er voor ons steeds meer vraagtekens bij. Zonder dat we precies weten welke consequenties dat voor ons heeft”, zegt Holkenborg. Want worden festivals in 2021 het exclusieve terrein voor mensen die zijn gevaccineerd tegen corona?