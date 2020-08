Voor derde dag op rij bezoekersstop 't Hilgelo: ‘Neem je verantwoordelijkheid’

Ex-Statenlid Martin Thus vrijgespro­ken van misleiding dementeren­de vrouw, maar publiek geslachtof­ferd

12:52 WEHL/ ARNHEM - Ex-Statenlid Martin Thus (CDA) is blij gerehabiliteerd te zijn maar voelt zich publiek geslachtofferd. In hoger beroep is Thus, die zich gedwongen voelde op te stappen bij de provincie Gelderland, afgelopen woensdag vrijgesproken van misleiding van een dementerende vrouw.