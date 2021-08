Voor derde keer geld weg uit groentekraampje van vader en zoon (10): ‘Het gaat niet om het geld, dit is voor ons gewoon hobby’

updateAALTEN - Een 10-jarige treinenfanaat uit Aalten is voor de derde keer slachtoffer geworden van diefstal. Wéér is er geld gestolen uit het geldkistje dat in het groentekraampje naast hun huis staat. Dat komt wel even aan.

Samen met zijn vader verbouwt de jongen groente in de tuin. Wat overblijft, verkoopt hij in een kraampje aan de Bonifaciusstraat. Klanten mogen zelf bepalen hoeveel ze geven en kunnen dat geld achterlaten in een geldkistje. Van de opbrengst kocht de jongen vorig jaar een speelgoedtrein van Lego. Want hij is gek op treinen.

Maar terwijl zijn zoontje vrijdag in bed lag, hoorde vader buiten een scooter stoppen. Vorig jaar was het kistje al twee keer leeggeroofd, dus hij vreesde het ergste.

De vader ging buiten kijken en het kistje bleek opengebroken en het geld verdwenen. De volgende ochtend moest hij dat aan zijn zoon vertellen.

Geld in de brievenbus

Om te voorkomen dat dieven nog een keer toeslaan, heeft de familie besloten dat het geld voortaan in de brievenbus moet. ,,Het is jammer dat dit nodig is”, zegt de moeder van de jongen, die onder de indruk is van de reacties op het Facebookbericht dat de politie in Aalten en Dinxperlo plaatste over de diefstal.

,,Facebook is ontploft, zie ik. Maar wij hoeven verder geen aandacht hoor. Het gaat niet om het geld, dit is voor ons gewoon hobby. We krijgen vaak heel leuke reacties op het kraampje. Ook daar doen we het voor.”

De familie heeft in het kraampje een bericht achtergelaten. Vanaf nu moet de vrije gift door de brievenbus worden gedaan.